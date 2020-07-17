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СМИ: Ман Сити начал переговоры с де Брюйне о новом контракте
Это важнее любого трансфера
На этой неделе с "Манчестер Сити" официально сняли запрет выступлений в еврокубках. Это существенно повышает шансы "горожан" продлить контракты лидеров.
Как сообщает Metro, представители команды сразу же начали переговоры с Кевином де Брюйне. Текущая сделка бельгийца истекает летом 2023-го.
Они хотят продлить её на два года и увеличить зарплату полузащитника практически в два раза. В этом сезоне на счету Кевина 33 результативных действия в 43-х матчах.
Помимо этого, "горожане" ведут переговоры с двумя топ-игроками Европы.