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СМИ: Ман Сити начал переговоры с де Брюйне о новом контракте

Англия
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СМИ: Ман Сити начал переговоры с де Брюйне о новом контракте
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На этой неделе с "Манчестер Сити" официально сняли запрет выступлений в еврокубках. Это существенно повышает шансы "горожан" продлить контракты лидеров.

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Как сообщает Metro, представители команды сразу же начали переговоры с Кевином де Брюйне. Текущая сделка бельгийца истекает летом 2023-го.

Они хотят продлить её на два года и увеличить зарплату полузащитника практически в два раза. В этом сезоне на счету Кевина 33 результативных действия в 43-х матчах.

Помимо этого, "горожане" ведут переговоры с двумя топ-игроками Европы.

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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