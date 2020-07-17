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Официально: Лидс возвращается в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Спустя 16 лет

Официально: Лидс возвращается в АПЛ
UA-Футбол
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"Лидс" официально вернулся в АПЛ. За два тура до конца они стали недосягаемыми для конкурентов.

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Сегодня, неожиданно для многих, "Вест Бромвич" проиграл "Хаддерсфилду". Но даже несмотря на это, "дрозды" - главные претенденты на второе место, которое также дает право сыграть в АПЛ.

Последний раз "Лидс" выступал в элитном английском дивизионе в далеком 2004-м. В 90-х - "павлины" показывали отличный футбол, став чемпионом Англии в 1991-м.

Отметим, что "Лидс" Марсело Бьелсы мог и в прошлом году выйти в АПЛ, но проиграл в раунде плей-офф "Дерби".

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В статье: Марсело Бьелса Лидс Юнайтед
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