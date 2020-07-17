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Официально: Лидс возвращается в АПЛ
Спустя 16 лет
"Лидс" официально вернулся в АПЛ. За два тура до конца они стали недосягаемыми для конкурентов.
Сегодня, неожиданно для многих, "Вест Бромвич" проиграл "Хаддерсфилду". Но даже несмотря на это, "дрозды" - главные претенденты на второе место, которое также дает право сыграть в АПЛ.
Последний раз "Лидс" выступал в элитном английском дивизионе в далеком 2004-м. В 90-х - "павлины" показывали отличный футбол, став чемпионом Англии в 1991-м.
WE ARE BACK!!! @PremierLeague— Leeds United (@LUFC) July 17, 2020
Отметим, что "Лидс" Марсело Бьелсы мог и в прошлом году выйти в АПЛ, но проиграл в раунде плей-офф "Дерби".