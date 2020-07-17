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Будущее Рюдигера в Челси под угрозой

Англия
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Всему виной главный тренер

Будущее Рюдигера в Челси под угрозой
UA-Футбол
Новина українською

Антони Рюдигер может покинуть "Челси". Об этом сообщает Daily Mail.

Контракт немецкого футболиста истекает в 2022-м году, но руководством "синих" не хочет предлагать новую сделку. Фрэнк Лэмпард сомневается в способностях игрока и может просить руководство купить нового защитника.

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На счету Рюдигера в этом сезоне два гола в 24-х матчах.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Антонио Рюдигер
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