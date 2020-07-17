Гвардиола: Давид Луиз - исключительный игрок

Наставник "Ман Сити" Пеп Гвардиола встал на защиту Давида Луиза, которого в последнее время нещадно критикуют.

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"У меня невероятное уважение к его карьере. Давид - исключительный футболист, у которого менталитет победителя. Я всегда его очень уважал.

Мне смешно читать экспертов, которые думают, что никогда не допускали бы ошибок. Мне нравится его футбол и я рад, что он продолжает играть", - заявил испанец.

Уже завтра Давид Луиз сыграет против команды Гвардиолы - "Арсенал" будет встречаться с "Ман Сити" в полуфинале кубка Англии.