  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Давид Луиз - исключительный игрок
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Давид Луиз - исключительный игрок

Англия
(1 голосов)

И он это часто доказывает

Гвардиола: Давид Луиз - исключительный игрок
UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Ман Сити" Пеп Гвардиола встал на защиту Давида Луиза, которого в последнее время нещадно критикуют.

Читайте такжеДавид Луиз признался, что хотел бы вернуться в один из бывших клубов

"У меня невероятное уважение к его карьере. Давид - исключительный футболист, у которого менталитет победителя. Я всегда его очень уважал.

Мне смешно читать экспертов, которые думают, что никогда не допускали бы ошибок. Мне нравится его футбол и я рад, что он продолжает играть", - заявил испанец.

Уже завтра Давид Луиз сыграет против команды Гвардиолы - "Арсенал" будет встречаться с "Ман Сити" в полуфинале кубка Англии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Давид Луиз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...