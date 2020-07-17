Вест Хэм - Уотфорд 3:1. Стратегическая победа молотобойцев и десять минут для Ярмоленко

Главную задачу на сезон Дэвид Мойес выполнил. Шотландского специалиста пригласили (точнее вернули) в лондонский клуб в декабре прошлого года, уже тогда "Вест Хэм" завис над пропастью, не радовал болельщиков, а скорее мучался на поле. Тем не менее, в следующем чемпионате Англии в элитном первенстве "молотобойцы" вполне способны выступить лучше, чем в этом очень странном сезоне. По крайней мере, потенциал у лондонцев достаточно высокий, реально можно бороться за места в еврозоне, что и доказал первый тайм матча с "Уотфордом".

"Шершни" непростая команда, которая в прошлых сезонах находилась близко к группе лидеров, претендовала на то, чтобы представлять Туманный Альбион на международной арене, но как и "Вест Хэм" провалила чемпионат 2019/20. А поединок в столице показал, почему "Уотфорд" остается рядом с зоной вылета.

Команда Мойеса в первом тайме полностью переиграла гостей, буквально уничтожив защиту соперника. Крайне неуклюже отбивались подопечные Пирсона, на шестой минуте после неудачного выноса мяча "шершнями" Антонио оказался на хорошей позиции и пробил Фостера - 1:0. Голкипер и защитники проспали этот выпад.

Лондонцы быстро развили свой успех, Боуэн сделал классный пас-навес на Соучека, который "продавил" защитника и головой пробил точно в цель. На десятой минуте "Уотфорд" горел ярким пламенем и выглядел совершенно беспомощно. А "молотобойцы" продолжали атаковать. Почти все у них получалось.

Счет стал разгромным после затяжной позиционной комбинации и неожиданного удара Райса. Хавбек усыпил бдительность гостей продолжительной перепасовкой с Ноблом, а затем пробил с 25-ти метров точно в самый угол. Великолепный получился гол, украшение матча.

Во втором тайме хозяева уже играли осторожнее, на результат, да и гости преобразились и пошли вперед. А что еще оставалось? Спустя четыре минуты после сигнала арбитра про возобновление встречи Дукуре пробежал половину поля и пробил, мяч попал в штангу, а Трой Дини добил круглого в сетку. Вернул интригу в противостояние Дини, как казалось. Но больше одного мяча "Уотфорд" забить не смог. Старался, нагнетал, показал свои зубы и агрессию "Уотфорд", но оборона выстояла, еще и неплохие контратаки иногда получались у "молотобойцев".

Ярмоленко вышел незадолго до финального свистка, принял участие в трех наступательных комбинациях, но ничего опасного создать не смог. "Вест Хэм" дорожил результатом, берег силы на следующий матч с "Ман Юнайтед" и действовал максимально прагматично. Мог себе это позволить. И все же это вполне заслуженный успех лондонцев.

Чемпионат Англии. 36-й тур

Стадион: Олимпийский (Лондон)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Вест Хэм - Уотфорд 3:1

Голы: Антонио 6, Соучек 10, Райс 36 - Дини 49

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 21. Огбонна, 23. Диоп, 37. Джонсон, 16. Нобл, 18. Форнальс (Алле 72), 28. Соучек, 30. Антонио (Бальбуэна 90+3), 41. Райс, 17. Боуэн (Ярмоленко 81).

Уотфорд: 26. Фостер, 4. Доусон, 11. Масина, 27. Кабаселе, 8. Клеверли, 16. Дукуре (Чалоба 72), 19. Хьюз, 21. Кико, 23. Сарр, 9. Дини (Грей 67), 10. Уэлбек (Педру 85).

Предупреждения: Хьюз 35, Клеверли 9