Моуриньо: Сложно соперничать с клубам, которые плюют на ФФП

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо посетовал, что некоторые клубы могут позволить себе игнорировать правила финансового фейр-плей.

"Для некоторых клубов это легко. Ты просто берешь и нарушаешь правила, ты забываешь о финансовом фейр-плей, ты тратишь столько, сколько сам пожелаешь, ты получаешь хороших игроков. Легко.

Некоторым другим клубам приходится сложнее. Тебе хочется следовать правилам. Ты не хочешь, чтобы на тебя смотрели как на нарушителя правил и того, кто играет нечестно. Для клуба нашего профиля это осложняет жизнь", — цитирует Моуриньо The Guardian.