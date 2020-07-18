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Моуриньо: Сложно соперничать с клубам, которые плюют на ФФП

Англия
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Жозе пожаловался на "горожан"

Моуриньо: Сложно соперничать с клубам, которые плюют на ФФП
Новина українською

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо посетовал, что некоторые клубы могут позволить себе игнорировать правила финансового фейр-плей.

"Для некоторых клубов это легко. Ты просто берешь и нарушаешь правила, ты забываешь о финансовом фейр-плей, ты тратишь столько, сколько сам пожелаешь, ты получаешь хороших игроков. Легко.

Некоторым другим клубам приходится сложнее. Тебе хочется следовать правилам. Ты не хочешь, чтобы на тебя смотрели как на нарушителя правил и того, кто играет нечестно. Для клуба нашего профиля это осложняет жизнь", — цитирует Моуриньо The Guardian.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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