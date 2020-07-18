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Вест Хэм – Уотфорд 3:1. Решили и без Ярмоленко

Англия
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"Молотки" практически гарантировали себе выживание

Вест Хэм – Уотфорд 3:1. Решили и без Ярмоленко
Новина українською

Предоставляем вашему вниманию видеообзор матча 36-го тура АПЛ, в котором "Вест Хэм" одолел "Уотфорд" (3:1).

Благодаря победе над конкурентом "молотки" практически гарантировали себе сохранение прописки в АПЛ на следующий сезон, имея +6 от зоны вылета за два тура до конца с приличным запасом по разнице мячей.

Украинец Андрей Ярмоленко вышел на поле в конце поединка, но результативными действиями не отметился.

Вест Хэм – Уотфорд 3:1

Голы: Антонио, 6, Соучек, 10, Райс, 36 – Дини, 49

Вест Хэм: Фабиански – Джонсон, Диоп, Огбонна, Кресвелл – Райс, Соучек – Боуэн (Ярмоленко, 81), Нобл, Форналс (Алле, 72) – Антонио (Бальбуэна, 90+4)

Уотфорд: Фостер – Кико, Кабаселе, Доусон, Масина (Мариаппа, 46) – Клеверли, Хьюз – Сарр, Дукуре (Чалоба, 72), Уэлбек (Педру, 86)– Дини (Грей, 67)

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В статье: Уотфорд Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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