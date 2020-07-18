Лэмпард надеется, что VAR перестанет работать в пользу МЮ в игре с Челси

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард надеется, что в воскресном полуфинале Кубка Англии VAR не помешает его команде в матче с "Манчестер Юнайтед".

Лэмпард намекнул на весьма контроверсионный пенальти на Бруну Фернандеше в игре с "Астон Виллой" (0:3) и проигнорированный арбитром эпизод с падением Вилфреда Заха в матче "дьяволов" с "Кристал Пэлас" в четверг (0:2).