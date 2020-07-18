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Лэмпард надеется, что VAR перестанет работать в пользу МЮ в игре с Челси
Фрэнки поддавил на арбитров перед полуфиналом
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард надеется, что в воскресном полуфинале Кубка Англии VAR не помешает его команде в матче с "Манчестер Юнайтед".
Лэмпард намекнул на весьма контроверсионный пенальти на Бруну Фернандеше в игре с "Астон Виллой" (0:3) и проигнорированный арбитром эпизод с падением Вилфреда Заха в матче "дьяволов" с "Кристал Пэлас" в четверг (0:2).
"Наши защитники должны быть осторожны, потому что, когда тебе противостоят такие классные и быстрые нападающие, как у "Манчестер Юнайтед", ты должен вовремя убирать свои ноги и не подставляться. Это всегда было важной часть оборонительной игры, но особенно это касается такого рода соперников.
В случае с VAR всегда есть человеческий фактор, но последний такой случай все равно сбивает с толку. В четверг вечером было очень, очень ясно видно, что видеоассистент ошибся, не изучив повторы и не изменив решение рефери. Таких случаев было несколько, и это странно. Я бы хотел думать, что всем везет или не везет в равной степени, но в последнее время "Манчестер Юнайтед" везет больше других.
Было бы приятно, если бы на сей раз VAR сработала в нашу пользу. Мы проиграли им трижды в этом сезоне, но мной движет не месть. Я просто хочу выиграть в воскресенье против очень хорошей команды", — цитирует Лэмпарда The Guardian.