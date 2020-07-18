Гвардиола – перед Арсеналом: Всю карьеру у меня были проблемы с полуфиналами

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался перед игрой полуфинала Кубка Англии против "Арсенала".

"Эти матчи – это про характер, а не про тактику. Игра с "Арсеналом" станет хорошей проверкой. Посмотрим, готовы ли мы играть против "Реала". Но сейчас нас ждет полуфинал, и на его ход повлияет множество факторов: концентрация, расстановка, ауты, мельчайшие детали.

Важно то, насколько команда сильна духом, как она реагирует на неудачные эпизоды. То, как игроки справляются с плохими ситуациями, которые обязательно произойдут, как они не сдаются.

В ходе своей карьеры я испытываю большие проблемы в полуфиналах. С финалами все легче. Я справляюсь с ними гораздо лучше. Я проиграл гораздо больше полуфиналов, чем финалов. Это более трудно.

В Кубке участвуют сотни команд, и это делает турнир особенным. И это лишь одна игра, а не две. Традиции Кубка Англии – это отлично", – сказал Гвардиола The Guardian.