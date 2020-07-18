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Сульшер: Лэмпард пытается влиять на судей своими высказываниями о VAR и МЮ
Норвежец резко ответил на слова Фрэнки
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер ответил на недавнее высказывание Фрэнка Лэмпарда по поводу помощи ВАР в отношении "дьяволов".
"Я могу сидеть здесь и часами говорить об этом. Похоже, что люди просто хотят влиять на тех, кто принимает решения. Я слышу, что кто-то говорит об удаче, что нам везет больше, чем остальным. Если мы посмотрим на факты, а я не хочу звучать как единственный тренер, который основывается на фактах, то если ты в офсайде, то ты в офсайде. Это понятно.
Говорить об удаче, а потом вспоминать о пенальти, который мы получили в матче против "Тоттенхэма" на последней минуте, а потом у нас его отобрали. А это было бы еще два очка для нас.
Если мы поговорим о красной карточке, которую Ромеу должен был получить, когда он почти сломал Гринвуда – это должно было быть удаление. Может быть, это нам помогло?
Или, может, поговорим про Нобла, которого должны были удалить, когда мы проиграли "Вест Хэму"? На самом деле это я должен жаловаться на то, что решения принимают против нас", – цитирует Сульшера Goal.