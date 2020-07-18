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Лидс стал победителем Чемпионшипа

Англия
(2 голосов)

"Брентфорд" минимально проиграл "Сток Сити"

Лидс стал победителем Чемпионшипа
Новина українською

В матче 45-го тура Чемпионшипа "Брентфорд" минимально проиграл "Сток Сити" 0:1.

Ни у одной команды чемпионата не осталось шансов догнать "Лидс". Таким образом, команда Марсело Бьелсы стала победителем Чемпионшипа.

Вчера из-за того, что "Вест Бромвич" проиграл "Хаддерсфилду", "Лидс" оформил досрочный выход в АПЛ. Последний раз "Лидс" выступал в элитном английском дивизионе в далеком 2004-м.

Лидс стал победителем Чемпионшипа - изображение 1
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В статье: Марсело Бьелса Чемпионшип Брентфорд АПЛ Лидс Сток Сити
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