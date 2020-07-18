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Моуриньо к игрокам Тоттенхэма: Вы должны быть кучкой засранцев, умных засранцев, а не тупых

Англия
(2 голосов)

В интернете появился фрагмент документального фильма от Amazon

Моуриньо к игрокам Тоттенхэма: Вы должны быть кучкой засранцев, умных засранцев, а не тупых
Новина українською

Американская компания Amazon снимает документальный фильм о лондонском "Тоттенхэме".

В сети появился небольшой фрагмент фильма, в котором главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо по ходу теоретического занятия обратился к футболистам команды.

"Возможно, я ошибаюсь, но, честно говоря, вы группа очень хороших парней. Но в течение 90 минут вы не можете быть хорошими. На поле вы должны быть кучкой засранцев, умных засранцев, а не тупых", – сказал Моуриньо.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
The Sun
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