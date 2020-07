Моуриньо к игрокам Тоттенхэма: Вы должны быть кучкой засранцев, умных засранцев, а не тупых

Американская компания Amazon снимает документальный фильм о лондонском "Тоттенхэме".

В сети появился небольшой фрагмент фильма, в котором главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо по ходу теоретического занятия обратился к футболистам команды.

Mourinho calling our players “a bunch of stupid c*nts” is something I never knew I needed to see... this documentary is gonna be NEXT level pic.twitter.com/rmoeN4xZhL