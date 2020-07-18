Лэмпард: Я увидел настоящий прогресс в игре Пулишича

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард оценил игру вингера "аристократов" Кристиана Пулишича.

"Я увидел настоящий прогресс в его игре в целом. Переход в АПЛ всегда очень непрост из-за того, насколько важна физическая подготовка в этой лиге. Также нам следует помнить, насколько он молод и какое лето он провел.

Думаю, что он посчитал требования к его физподготовке слишком строгими поначалу, но теперь можно констатировать, что он начал справляться с нагрузками лучше. Тут следует отдать должное ему и его подходу к делу.

Он много работал с нашим специалистом по физической подготовке, прекрасным профессионалом. Они много работали вместе, но ответственность лежала на плечах Пулишича. Эта работа очень помогла ему.

Также надо отметить, что его талант раскрывается. В будущем я хочу, чтобы он чаще играл так, как в последнее время, забивая голы и отдавая результативные пасы. Это то, что делают лучшие игроки мира на его позиции. Чувствую, что он способен на это, что его игра будет постепенно выходить на новый уровень", – рассказал англичанин.