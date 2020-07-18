Арсенал - Ман Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Ставки высоки. "Арсенал" и "Ман Сити" сделают все возможное, чтобы выиграть Кубок Англии. Лондонский клуб традиционно успешно выступает в этом турнире, но хватит ли характера на противостояние с "горожанами"? Команду Гвардиолы считают фаворитом этой пары, впрочем, в таких соревнованиях сложно что-то прогнозировать. На один матч может собраться любая команда, а цена победы и всех потраченных усилий всего в одной небольшой ошибке.

Кубок Англии. Полуфинал

Стадион: Уэмбли (Лондон)

Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Арсенал Лондон 21:45 Манчестер Сити

Телетрансляция – канал "Setanta"

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