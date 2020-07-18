Барселона хочет обменять Коутиньо на Гендузи из Арсенала

Foot Mercato сообщает, что "Барселона" рассматривает вариант обмена футболистами с лондонским "Арсеналом".

"Сине-гранатовые" предлагают "пушкарям" обмен полузащитников - Филиппе Коутиньо на Маттео Гендузи. Каталонцы активно ищут варианты трудоустройства для бразильца, а 21-летний француз пока не определился со своим будущим в стане лондонцев.

Гендузи недоволен своим положением в клубе, хавбек ни разу не попал в заявку "канониров" после того как оскорбил игроков "Брайтона" в матче АПЛ. Руководство "Арсенала" оценило Гендузи в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Маттео Гендузи принял участие в 24 матчах чемпионата Англии. А Филиппе Коутиньо проводит этот сезон в аренде в "Баварии" и сыграл в 23 матчах Бундеслиги.