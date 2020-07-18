АПЛ. Норвич на своем поле уступает Бернли

Девятое подряд поражение "Норвича". Команда Фэрки давно лишилась шансов сохранить прописку в элите, но показать характер и хлопнуть дверью напоследок "канарейки" не способны. "Бернли" застрял в середине турнирной таблицы, тем не менее, находит мотивацию на каждый следующий матч и в игровом плане выглядит очень неплохо. В каждом тайме по голу забили хозяевам гости, конечно, помогло и два удаления в первой половине встречи.

Провальное выступление "Норвича" в этом чемпионате, а "Бернли", тем временем, обходит в турнирной таблице "Арсенал" и оставляет "канониров" на десятом месте. Теоретически, при невероятном стечении обстоятельств, "Бернли" еще может пробиться в еврокубки.

Чемпионат Англии. 37-й тур

Стадион: Карроу Роуд (Норвич)

Норвич - Бернли 0:2

Голы: Вуд 45, Годфри 81 (авт.)

Норвич: 1. Крул, 2. Эронз, 15. Клозе, 23. Маклин, 4. Годфри, 11. Эрнандес, 12. Льюис, 14. Кантуэлл, 27. Тетти, 17. Буэндия, 20. Дрмич.

Бернли: 1. Поуп, 5. Тарковски, 23. Питерс, 26. Бардсли, 28. Лонг, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 7. Гудмундссон, 11. Макнил, 19. Родригес Джей, 9. Вуд.

Удаления: Буэндия 36, Дрмич 45