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Арсенал - Манчестер Сити 2:0. Настоящее чудо имени Обамеянга и Артеты

Англия
(1 голосов)

С бледной и невыразительной игрой команда Гвардиолы уступает "канонирам" путевку в финал

Арсенал - Манчестер Сити 2:0. Настоящее чудо имени Обамеянга и Артеты
UA-Футбол
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Вполне приемлемо все начиналось для "горожан", в дебюте ничего не предвещало будущего провала, более того, команда Гвардиолы полностью взяла под контроль игру. Стерлинг и де Брюйне создали первые относительно опасные моменты "Ман Сити", смело шли вперед "горожане", как и в предыдущих матчах с "Арсеналом". Напомним, что в двух играх этого сезона "Сити" обыграл "канониров" с одинаковым счетом 3:0. В этот раз Микель Артета сделал привильные выводы над ошибками.

Постепенно столичная команда стала переходить центр поля, контратаковать и беспокоить Эдерсона. Опасно пробивали Ляказетт и Обамеянг, между прочим, первые настоящие голевые моменты. "Ман Сити" долго не создавал ничего подобного. А затем "Арсенал" забил. Только взяли мяч под контроль "канониры", выглядело это как передышка "горожан", в затяжной комбинации лондонцев приняло участие 10 игроков из 11-ти, а затем Пепе сделал навес на Обамеянга, который бильярдным ударом от штанги вколотил мяч в сетку.

Арсенал - Манчестер Сити 2:0. Настоящее чудо имени Обамеянга и Артеты - изображение 1

Этот мяч не смутил фаворита встречи, так казалось по игре, команда Гвардиолы добавила и даже прижала "Арсенал" к их воротам. Однако не было главного у "Сити" - не создавали моментов они. Словно выжидали, прощупывали почву для масштабного наступления, но не могли найти слабых мест у "канониров".

Вообще команда Артеты выглядела очень грамотно и организованно в этой игре, а Гвардиола, судя по всему, не смотрел недавний матч "Арсенала" против "Ливерпуля" в 36-м туре АПЛ (2:1). Потому что очень похожей оказалась тактика на поединок лондонцев, порой они напоминали боксера из голливудского боевика, который терпит удары соперника, а затем отправляет его в нокаут. Как и в матче с "Ливерпулем" два условных нокаута (по одному в каждом тайме) получилось нанести "Арсеналу".

Тут же стоит отметить, что "Ман Сити" и близко не показал своей настоящей силы. Похожие проблемы возникали у "горожан" в противостояниях с "Саутгемптоном" и "Челси". Получается, что если команда Гвардиолы ловит свою игру, то может уничтожить соперника, как примеры, игры с "Брайтоном" 5:0, "Ньюкаслом" 5:0, или с тем же "Ливерпулем" 4:0. Но если что-то идет не так, "Сити" не удается перевернуть игру. Может быть, не хватает характера.

Арсенал - Манчестер Сити 2:0. Настоящее чудо имени Обамеянга и Артеты - изображение 2

Второй решающий гол, после которого все стало понятно, снова забил Обамеянг. Габонец сыграл на грани офсайда, Тирни выдал ему удобный пас и форвард вышел один на один с голкипером. Переиграть Эдерсона было делом техники, проблем не возникло.

13-кратный победитель Кубка Англии (и это рекорд) выходит в финал, оставляя за бортом пока еще действующего обладателя трофея. Соперник "Арсенала" в решающем матче станет известен вечером 19 июля. "Ман Юнайтед" и "Челси" сыграют во втором полуфинале, формально "канониры" остается андердогом в этом соревновании, однако это может оказаться иллюзией. Такое впечатление, что старейший футбольный турнир мира, коим и является Кубок Англии, испытывает особые симпатии к "Арсеналу".

Кубок Англии. Полуфинал

Стадион: Уэмбли (Лондон)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Арсенал Лондон - Манчестер Сити 2:0

Голы: Обамеянг 19, Обамеянг 71

Арсенал: 26. Мартинес, 2. Белльерин, 3. Тирни, 20. Мустафи (Холдинг 87), 23. Д. Луис, 8. Себальос (Колашинац 88), 15. Мэйтлэнд-Найлс, 34. Джака, 9. Ляказетт (Торрейра 78), 14. Обамеянг, 19. Пепе (Уиллок 72).

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 14. Лапорт, 22. Менди, 50. Гарсия, 7. Стерлинг, 17. де Брюйне, 8. Гюндоган (Родри 66), 21. Д. Силва (Фернандиньо 87), 9. Жезус, 26. Марез (Фоден 66).

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг Манчестер Сити
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Киев)
19.07.2020 в 00:15
Одні давили... інші реалізували свої моменти! Видно Артета проти всіх "схем Пепа" знайшов протиотрута... А бажання перебігати у гравців МС не було
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metall5291 (Kharkiv)
18.07.2020 в 23:48
Возможно, МС всё поставил на ЛЧ. Другого оправдания нет.
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