Арсенал - Манчестер Сити 2:0. Настоящее чудо имени Обамеянга и Артеты

Вполне приемлемо все начиналось для "горожан", в дебюте ничего не предвещало будущего провала, более того, команда Гвардиолы полностью взяла под контроль игру. Стерлинг и де Брюйне создали первые относительно опасные моменты "Ман Сити", смело шли вперед "горожане", как и в предыдущих матчах с "Арсеналом". Напомним, что в двух играх этого сезона "Сити" обыграл "канониров" с одинаковым счетом 3:0. В этот раз Микель Артета сделал привильные выводы над ошибками.

Постепенно столичная команда стала переходить центр поля, контратаковать и беспокоить Эдерсона. Опасно пробивали Ляказетт и Обамеянг, между прочим, первые настоящие голевые моменты. "Ман Сити" долго не создавал ничего подобного. А затем "Арсенал" забил. Только взяли мяч под контроль "канониры", выглядело это как передышка "горожан", в затяжной комбинации лондонцев приняло участие 10 игроков из 11-ти, а затем Пепе сделал навес на Обамеянга, который бильярдным ударом от штанги вколотил мяч в сетку.

Этот мяч не смутил фаворита встречи, так казалось по игре, команда Гвардиолы добавила и даже прижала "Арсенал" к их воротам. Однако не было главного у "Сити" - не создавали моментов они. Словно выжидали, прощупывали почву для масштабного наступления, но не могли найти слабых мест у "канониров".

Вообще команда Артеты выглядела очень грамотно и организованно в этой игре, а Гвардиола, судя по всему, не смотрел недавний матч "Арсенала" против "Ливерпуля" в 36-м туре АПЛ (2:1). Потому что очень похожей оказалась тактика на поединок лондонцев, порой они напоминали боксера из голливудского боевика, который терпит удары соперника, а затем отправляет его в нокаут. Как и в матче с "Ливерпулем" два условных нокаута (по одному в каждом тайме) получилось нанести "Арсеналу".

Тут же стоит отметить, что "Ман Сити" и близко не показал своей настоящей силы. Похожие проблемы возникали у "горожан" в противостояниях с "Саутгемптоном" и "Челси". Получается, что если команда Гвардиолы ловит свою игру, то может уничтожить соперника, как примеры, игры с "Брайтоном" 5:0, "Ньюкаслом" 5:0, или с тем же "Ливерпулем" 4:0. Но если что-то идет не так, "Сити" не удается перевернуть игру. Может быть, не хватает характера.

Второй решающий гол, после которого все стало понятно, снова забил Обамеянг. Габонец сыграл на грани офсайда, Тирни выдал ему удобный пас и форвард вышел один на один с голкипером. Переиграть Эдерсона было делом техники, проблем не возникло.

13-кратный победитель Кубка Англии (и это рекорд) выходит в финал, оставляя за бортом пока еще действующего обладателя трофея. Соперник "Арсенала" в решающем матче станет известен вечером 19 июля. "Ман Юнайтед" и "Челси" сыграют во втором полуфинале, формально "канониры" остается андердогом в этом соревновании, однако это может оказаться иллюзией. Такое впечатление, что старейший футбольный турнир мира, коим и является Кубок Англии, испытывает особые симпатии к "Арсеналу".

Кубок Англии. Полуфинал

Стадион: Уэмбли (Лондон)

Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Арсенал Лондон - Манчестер Сити 2:0

Голы: Обамеянг 19, Обамеянг 71

Арсенал: 26. Мартинес, 2. Белльерин, 3. Тирни, 20. Мустафи (Холдинг 87), 23. Д. Луис, 8. Себальос (Колашинац 88), 15. Мэйтлэнд-Найлс, 34. Джака, 9. Ляказетт (Торрейра 78), 14. Обамеянг, 19. Пепе (Уиллок 72).

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 14. Лапорт, 22. Менди, 50. Гарсия, 7. Стерлинг, 17. де Брюйне, 8. Гюндоган (Родри 66), 21. Д. Силва (Фернандиньо 87), 9. Жезус, 26. Марез (Фоден 66).