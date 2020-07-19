Гвардиола – о поражении Арсеналу: Не показывали нужной игры на протяжении всех 90 минут

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда знала наперед игровой план "Арсенала" в полуфинале Кубка Англии, но все равно оказалась не готова.

"Мы не показали хорошей игры. Я сожалею лишь об одной вещи — не о том, что мы проиграли, потому что такое случается, а о том, что в первом тайме мы не играли так, как во втором. Мы не показали хорошей игры в день, когда это требовалось.

Мы начали матч на низких оборотах. Совсем не так, как ты должны играть. Эти игроки много раз показывали, что они готовы для правильных моментов, но в первом тайме мы не были готовы.

Я знал, что они сыграют с пятью защитниками и высоким прессингом. Они хорошо оборонялись. Так было и против "Ливерпуля", поэтому мы знали это. Однако мы не показали хорошей игры. Мы должны были сыграть хорошо, чтобы пройти дальше", — сообщил Гвардиола BT Sport.