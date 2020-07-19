Виллиан рассказал, при каких обстоятельствах подпишет новый контракт с Челси

Вингер Виллиан пообещал, что "уже завтра" подпишет новый контракт с "Челси", если получит соглашение на три года.

После семи продуктивных лет в клубе Виллиан может покинуть "Стэмфорд Бридж" свободным агентом, потому что переговоры о новой сделке находятся в тупике.