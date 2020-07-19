  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Виллиан рассказал, при каких обстоятельствах подпишет новый контракт с Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виллиан рассказал, при каких обстоятельствах подпишет новый контракт с Челси

Англия
(1 голосов)

Бразилец ждет предложения о 3-годичном договоре

Виллиан рассказал, при каких обстоятельствах подпишет новый контракт с Челси
Новина українською

Вингер Виллиан пообещал, что "уже завтра" подпишет новый контракт с "Челси", если получит соглашение на три года.

После семи продуктивных лет в клубе Виллиан может покинуть "Стэмфорд Бридж" свободным агентом, потому что переговоры о новой сделке находятся в тупике.

"Ходят слухи о нескольких командах, которые могут быть заинтересованы. Пока что я не получал конкретных предложений, но слухи есть всегда. Я в ожидании. Мой агент мне ничего не сообщал. Я жду его звонка.

Я уже провел разговор с клубом несколько месяцев назад, до остановки сезона. "Челси" предложил мне только два года, а я попросил о трех. Моя цель — заключить следующий контракт на три года. Поэтому пока у меня нет договоренности с "Челси".

Три года по контракту — это то, что я попросил у клуба. Если вы дадите их мне, я возьму ручку и уже завтра подпишу контракт", — цитирует Виллиана Goal.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виллиан Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...