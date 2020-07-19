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Виллиан рассказал, при каких обстоятельствах подпишет новый контракт с Челси
Бразилец ждет предложения о 3-годичном договоре
Вингер Виллиан пообещал, что "уже завтра" подпишет новый контракт с "Челси", если получит соглашение на три года.
После семи продуктивных лет в клубе Виллиан может покинуть "Стэмфорд Бридж" свободным агентом, потому что переговоры о новой сделке находятся в тупике.
"Ходят слухи о нескольких командах, которые могут быть заинтересованы. Пока что я не получал конкретных предложений, но слухи есть всегда. Я в ожидании. Мой агент мне ничего не сообщал. Я жду его звонка.
Я уже провел разговор с клубом несколько месяцев назад, до остановки сезона. "Челси" предложил мне только два года, а я попросил о трех. Моя цель — заключить следующий контракт на три года. Поэтому пока у меня нет договоренности с "Челси".
Три года по контракту — это то, что я попросил у клуба. Если вы дадите их мне, я возьму ручку и уже завтра подпишу контракт", — цитирует Виллиана Goal.