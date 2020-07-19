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Шеффилд надеется продлить аренду Хендерсона на следующий сезон
Голкипер выдал шикарный сезон
Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер заявил, что его клуб все еще надеется продлить аренду голкипера Дина Хендерсона, принадлежащего "Манчестер Юнайтед", на следующий сезон.
"Дин и "Манчестер Юнайтед" знают нашу точку зрения. Мы уже начали разговаривать с игроком и его клубом.
Решение за ними, решение за парнем. Мы бы хотели продлить его пребывание здесь еще на сезон, и когда мы узнаем, что они решат, я дам вам знать", — цитирует Уайлдера The Independent.
Отметим, что Хендерсон выступает за "Шеффилд" последние два сезона.