Манчестер Юнайтед - Челси. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча

Два гранда и принципиальных соперника сойдутся в 1/2 финала старейшего футбольного турнира мира. Шансы на выход в финал у манкунианцев и лондонцев примерно равны, при этом можно не сомневаться, что эти команды покажут качественную, интересную игру, и каждый будет играть только на победу.

Двадцать побед в Кубке Англии на двоих имеют "Ман Юнайтед" и "Челси", манкунианцы более титулованный клуб, но лондонцы относительно недавно имели этот трофей в своей коллекции. В 2018-м, в финале обыграв именно "МЮ", "аристократы" последний раз побеждали в Кубке. У "красных дьяволов" последняя победа в турнире датирована 2016-м годом.

Кубок Англии. Полуфинал

Стадион: Уэмбли (Лондон)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Манчестер Юнайтед 20:00 Челси Лондон

Телетрансляция – канал "Setanta"

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