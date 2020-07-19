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Моуриньо: Люди смотрят на меня не так, как на других менеджеров

Англия
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Жозе ответил критикам

Моуриньо: Люди смотрят на меня не так, как на других менеджеров
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался о критике в свой адрес.

– Получаете ли вы больше критики, чем другие топ-тренеры?

– Люди смотрят на меня по-другому. Знаю, чего они ждут – что я сделаю то, чего не ожидают от других специалистов. Я мало читаю, но с учетом некоторых вопросов, которые мне задают, мне кажется, так и есть.

Например, на днях после победы над "Ньюкаслом" первый вопрос касался игрока, который не вышел в старте.

Когда футболист не играет у других тренеров, то это не проблема. Они ротируют состав, принимают решения. Когда они оставляют кого-то в запасе, на них смотрят и понимают, что такова их работа.

Но когда в "Тоттенхэме" выходят Лукас Моура, Стивен Бергвейн, Эрик Ламела и Сон Хын Мин, люди всегда спрашивают меня о тех, кто не играет. Так что да, в некоторых моментах я чувствую что-то такое, – сказал португалец Sky Sports.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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