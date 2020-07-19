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Арсенал хочет повторно арендовать Себальоса, Реал ищет варианты с продажей
Будущее испанского хавбека остается туманным
"Арсенал" намерен сохранить хавбека "Реала" Дани Себальоса еще как минимум на сезон.
По информации El Confidencial, в ближайшее время "канониры" обратятся к королевскому клубу с запросом о повторной аренде испанского плеймейкера на следующую кампанию.
Инициатором сохранения Себальоса в клубе является наставник команды Микель Артета. Однако из-за очередного непопадания в Лигу Чемпионов у клуба банально не будет средств на его покупку.
В то же время "Реал" из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, намерен продать игрока, чтобы компенсировать убытки. Если на Себальоса не найдется спроса, то "сливочные" будут готовы выслушать предложения "Арсенала".