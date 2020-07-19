Центрбек "Атлетико" Хосе Хименес возглавляет вишлист Хосепа Гвардиолы на летнее трансферное окно, сообщает The Times.

Плохая игровая форма Николаса Отаменди и Джона Стоунза, помноженнная на длительную травму Эмерика Лапорта, напрочь усложнила сезон для "горожан". По ходу сезона Гвардиола даже обращался к услугам Родри и Фернандиньо в обороне, пытаясь залатать проблемную зону. Именно поэтому летом "горожане" намерены сосредоточиться на поисках центрбека.

"Атлетико" уже уведомило "Сити", что отпустит 25-летнего Хименеса лишь по клаусуле, которая составляет 120 миллионов евро.

Альтернативами уругвайцу являются не менее недоступный Калиду Кулибали, а также Диего Карлос из "Севильи", который должен обойтись манчестерскому клубу в куда меньшую сумму, нежели первые двое.