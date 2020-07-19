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Арсенал – Ман Сити 2:0. Обзор матча
"Канониры" вышли в финал Кубка Англии
Предоставляем вашему вниманию видеообзор полуфинального матча Кубка Англии, в котором "Арсенал" неожиданно одолел "Манчестер Сити".
Арсенал - Манчестер Сити 2:0
Голы: Обамеянг, 19, 71
Арсенал: Мартинес — Мустафи (Холдинг, 87), Давид Луис, Тирни — Бельерин, Себальос (Колашинац, 88), Джака, Мэйтленд-Найлз — Пепе (Уиллок, 72), Ляказетт (Торрейра, 78), Обамеянг
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Гарсия, Ляпорт, Менди — Де Брюйне, Гюндоган (Родри, 66), Д. Силва (Фернандиньо, 87) — Марез (Фоден, 66), Габриэль Жезус, Стерлинг.