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Арсенал – Ман Сити 2:0. Обзор матча

Англия
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"Канониры" вышли в финал Кубка Англии

Арсенал – Ман Сити 2:0. Обзор матча
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Предоставляем вашему вниманию видеообзор полуфинального матча Кубка Англии, в котором "Арсенал" неожиданно одолел "Манчестер Сити".

Арсенал - Манчестер Сити 2:0

Голы: Обамеянг, 19, 71

Арсенал: Мартинес — Мустафи (Холдинг, 87), Давид Луис, Тирни — Бельерин, Себальос (Колашинац, 88), Джака, Мэйтленд-Найлз — Пепе (Уиллок, 72), Ляказетт (Торрейра, 78), Обамеянг

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Гарсия, Ляпорт, Менди — Де Брюйне, Гюндоган (Родри, 66), Д. Силва (Фернандиньо, 87) — Марез (Фоден, 66), Габриэль Жезус, Стерлинг.

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