Уотфорд уволил Пирсона с поста тренера за два тура до конца АПЛ

BBC сообщает, что "Уотфорд" уволил Найджела Пирсона с поста главного тренера команды. Англичане лишились наставника за два тура до конца текущего сезона АПЛ. Должности в клубе лишился также ассистент Крейг Шекспир.

Оставшиеся матчи чемпионата Англии "Уотфорд" проведет под руководством Хейдена Маллинса и Грэма Стэка.

После 36 туров АПЛ "Уотфорд" имеет в своем активе 34 очка, занимает 17 место и опережает зону вылета на 3 очка.