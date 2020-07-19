Англия
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Уотфорд уволил Пирсона с поста тренера за два тура до конца АПЛ
Также клуб покинул ассистент главного тренера Крейг Шекспир
BBC сообщает, что "Уотфорд" уволил Найджела Пирсона с поста главного тренера команды. Англичане лишились наставника за два тура до конца текущего сезона АПЛ. Должности в клубе лишился также ассистент Крейг Шекспир.
Оставшиеся матчи чемпионата Англии "Уотфорд" проведет под руководством Хейдена Маллинса и Грэма Стэка.
После 36 туров АПЛ "Уотфорд" имеет в своем активе 34 очка, занимает 17 место и опережает зону вылета на 3 очка.
|Последние наставники "Уотфорда"
|Тренер
|Матчи
|Победы
|Очки
|Процент побед %
|Результаты в АПЛ
|Найджел Пирсон (2019-)
|20
|7
|25
|35
|Кике Санчес Флорес (2019)
|10
|1
|7
|10
|Хави Грасия (2018-19)
|56
|18
|66
|32
|Марко Силва (2017-18)
|24
|7
|26
|29
|Вальтер Маццарри (2016-17)
|38
|11
|40
|29
|Кике Санчес Флорес (2015-16)
|38
|12
|45
|32
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Источник:BBC
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