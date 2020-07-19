  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Уотфорд уволил Пирсона с поста тренера за два тура до конца АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уотфорд уволил Пирсона с поста тренера за два тура до конца АПЛ

Англия
(1 голосов)

Также клуб покинул ассистент главного тренера Крейг Шекспир

Уотфорд уволил Пирсона с поста тренера за два тура до конца АПЛ
Новина українською

BBC сообщает, что "Уотфорд" уволил Найджела Пирсона с поста главного тренера команды. Англичане лишились наставника за два тура до конца текущего сезона АПЛ. Должности в клубе лишился также ассистент Крейг Шекспир.

Оставшиеся матчи чемпионата Англии "Уотфорд" проведет под руководством Хейдена Маллинса и Грэма Стэка.

После 36 туров АПЛ "Уотфорд" имеет в своем активе 34 очка, занимает 17 место и опережает зону вылета на 3 очка.

Последние наставники "Уотфорда"
Тренер Матчи Победы Очки Процент побед %
Результаты в АПЛ
Найджел Пирсон (2019-) 20 7 25 35
Кике Санчес Флорес (2019) 10 1 7 10
Хави Грасия (2018-19) 56 18 66 32
Марко Силва (2017-18) 24 7 26 29
Вальтер Маццарри (2016-17) 38 11 40 29
Кике Санчес Флорес (2015-16) 38 12 45 32

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ Уотфорд Найджел Пирсон Крэйг Шекспир
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...