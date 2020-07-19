АПЛ. Борнмут уступает Саутгемптону

Пятое поражение команды Эдди Хау в семи играх после карантина, и эта неудача, скорее всего, станет решающей. Только невероятное стечение обстоятельств может спасти "Борнмут" от вылета в Чемпионшип. Впрочем, в 37-м туре даже на ничью они не наиграли. Полностью преимуществом владели "святые" и по всем статьям превосходили хозяев.

Ингз забил после паса Редмонда и красивого удара низом в самый угол. Затем в начале второго тайма мог второй мяч залетать в сетку "Борнмута", но Рэмсдейл взял удар Ингза с пенальти. Появилась надежда у хозяев, когда Сарридж попал в ворота. По такой игре ничья 1:1 была бы счастьем, но арбитры посмотрели ВАР и взятие ворот не засчитали. А уже в компенсированное время "Борнмут" совсем перестал играть и Адамс установил окончательный счет во встрече.

Чемпионат Англии. 37-й тур

Стадион: Виталити (Борнмут)

Борнмут - Саутгемптон 0:2

Голы: Ингз 41, Адамс 90+8

Незабитый пенальти - Ингз 59

Борнмут: 12. Рэмсдейл, 3. Кук, 21. Рико, 26. Келли, 8. Лерма, 17. Стейси, 29. Биллинг, 19. Станислас, 7. Кинг, 13. Уилсон, 20. Брукс.

Саутгемптон: 1. Маккарти А., 4. Вестергор, 5. Стивенс, 21. Бертран, 24. Уолкер-Петерс, 14. Ориоль Ромеу, 16. Уорд-Праус, 17. Армстронг, 22. Редмонд, 7. Лонг, 9. Ингз.

Предупреждения: Вестергор 34