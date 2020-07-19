Тоттенхэм - Лестер 3:0. Одни атаковали - другие забивали

Важная победа команды Моуриньо и обидное поражение подопечных Роджерса, но еще ничего не решено в борьбе за еврокубковые позиции. Плотность в турнирной таблице невероятно серьезная, "лисы" все еще могут пройти в Лигу Чемпионов, а "шпоры" в Лигу Европы. Все решится только в последнем туре. А пока имеет довольно необычный разгром от "Тоттенхэма".

Быстрый гол и ошибка гостей в обороне значительно повлияли на всю игру. "Лестер" ничем не уступал хозяевам в дебюте, но рывок Сон Мина стал сюрпризом для "лис", а кореец оказался в штрафной и пробил, дивный рикошет от Джастина и мяч залетел в сетку.

Подопечные Роджерса побежали вперед, даже завладели инициативой и создали несколько очень хороших моментов – у Варди и Переса появлялись шансы, но спасал Льорис, либо совсем немного точности не хватало ударам.

"Тоттенхэм" смог организовать классную контратаку на 37-й минуте, Лукас Моура пробежал большую половину поля отдал удобный пас Кейну, который метко выстрелил в дальний угол. Получалось, что гости больше атакуют, а забивают только хозяева. Третий гол тому подтверждение. Очередной контрвыпад организовали "шпоры", снова Моура выдал пас Кейну, не такой удобный, как при втором мяче, но все же форвард мастерски пробил.

"Лестер" не заслуживал такого унизительного поражения, тем более, что по игре почти не уступал "Хотспур". Возникали периоды активной игры "лис", Варди, Морган, Тилеманс нахожили возможности для обострений, неплохо на замену вышел Грей, который имел свои моменты. Были и падения в штрафной, казалось, вот сейчас назначат пенальти в пользу "лис", но арбитры смотрели ВАР и не наказывали хозяев. Мяч не шел в ворота Льориса, к тому же лондонцы проводили острые контратаки, которые сбивали наступательную агрессию гостей.

Как итог - не совсем логичная, но крупная победа подопечных Моуриньо. В последнем туре в следующее воскресенье "Тоттенхэм" сыграет с немотивированным "Кристал Пэлас". А "Лестер" в центральном матче игрового дня на своем поле примет "Ман Юнайтед", важнейшее будет противостояние для двух этих соперников.

Чемпионат Англии. 37-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Тоттенхэм - Лестер 3:0

Голы: Джастин 6 (авт), Кейн 37, Кейн 40

Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд, 6. Мина Санчес, 24. Орье, 33. Дэвис, 8. Уинкс, 17. Сиссоко, 18. Ло Чельсо, 27. Лукас Моура, 7. Сон Мин, 10. Кейн.

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 5. Морган, 6. Эванс, 25. Ндиди, 29. Беннетт (Грей 46), 56. Томас, 8. Тилеманс, 15. Барнс, 9. Варди, 17. Перес