Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед - Челси 1:3. С полным превосходством
Тактический провал Сульшера и нацеленность на результат команды Лэмпарда
Кубок Англии. Полуфинал
Стадион: Уэмбли (Лондон)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)
Манчестер Юнайтед - Челси Лондон 0:3
Голы: Жиру 45, Маунт 47, Магуайр 74 (авт.)
Челси: Кабальеро - Р. Джеймс, Рюдигер, Аспиликуэта, Зума, Алонсо - Жоржиньо, Ковачич - Виллиан, Маунт, Жиру.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Линделеф, Уильямс - Матич, Фред, Фернандеш - Д. Джеймс, Рашфорд.
Предупреждения: Погба 71
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Комментарии (2)
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мы за динамо (киев)
19.07.2020 в 22:22
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Володимирович (Кременчуг)
19.07.2020 в 22:16
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