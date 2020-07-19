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Манчестер Юнайтед - Челси 1:3. С полным превосходством

Англия
(1 голосов)

Тактический провал Сульшера и нацеленность на результат команды Лэмпарда

Манчестер Юнайтед - Челси 1:3. С полным превосходством
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Кубок Англии. Полуфинал

Стадион: Уэмбли (Лондон)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Манчестер Юнайтед - Челси Лондон 0:3

Голы: Жиру 45, Маунт 47, Магуайр 74 (авт.)

Челси: Кабальеро - Р. Джеймс, Рюдигер, Аспиликуэта, Зума, Алонсо - Жоржиньо, Ковачич - Виллиан, Маунт, Жиру.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Линделеф, Уильямс - Матич, Фред, Фернандеш - Д. Джеймс, Рашфорд.

Предупреждения: Погба 71

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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мы за динамо (киев)
19.07.2020 в 22:22
апять кабдець!!!! пс а кротеня сьогодні було в основі.
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Володимирович (Кременчуг)
19.07.2020 в 22:16
А чого в заголовку 1:3, а в статті 0:3??? Який рахунок???
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