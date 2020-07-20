Лэмпард – после победы в ½ Кубка над МЮ: Впереди у Челси три финала – два в АПЛ и один с Арсеналом

Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал итоги матча ½ финала Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед" (3:1). Цитирует специалиста BBC Sport.

"Я не мог просить от своих игроков большего. Их отношение к делу и уровень выступления были на высоте. Когда "МЮ" изменил схему, то мы стали играть даже лучше . На данном этапе развития у "Челси" иногда будут случаться плохие матчи, как с "Шеффилд Юнайтед" (0:3)".

"Ребята должны набраться уверенности после этой игры. У нас впереди три финала, два в АПЛ, а потом с "Арсеналом". Мы хотим победить во всех трех встречах. Они не станут определяющими с точки зрения прогресса, которого мы достигли, но мы уже ближе к своей цели".