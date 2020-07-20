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Алан Ширер: Пришло время заменить де Хеа

Англия
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По мнению бывшего капитана сборной Англии, голкипер дьяволов довольно часто ошибается

Алан Ширер: Пришло время заменить де Хеа
Новина українською

Бывший футболист сборной Англии Алан Ширер выразил мнение, что время Давида де Хеа в качестве основного вратаря "Манчестер Юнайтед" подошло к концу.

"Если вратарь совершает одну ошибку или, возможно, две, то ты думаешь, что должен доверять ему, как раньше. Но де Хеа продолжает делать это регулярно. Думаю, "Манчестер Юнайтед" нужно вернуть Дина Хендерсона только в качестве номера один. Или оставить его в аренде, чтобы он набирался опыта. Пришло время заменить де Хеа", — приводит слова Ширера BBC.

Накануне, 19 июля, "Манчестер Юнайтед" проиграл "Челси" в полуфинале Кубка Англии со счётом 1:3. Де Хеа после матча подвергся критике. 29-летнего испанского голкипера обвинили в двух пропущенных мячах.

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В статье: Давид де Хеа Алан Ширер Манчестер Юнайтед
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