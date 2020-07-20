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Милнер: Подписал контракт с Ливерпулем, потому что хотел вписать себя в историю

Англия
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И Джеймсу это удалось

Милнер: Подписал контракт с Ливерпулем, потому что хотел вписать себя в историю
Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер, говоря о завоевании титула английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне, рассказал, почему решил присоединиться к мерсисайдскому клубу в 2015 году.

"Это чемпионство особенное. Это было причиной, по которой я подписал контракт с "Ливерпулем". Уверен, что такая же ситуация и с другими парнями. Речь о большом клубе с большой историей.

То, что "Ливерпуль" так долго ждал, чтобы снова стать чемпионом, означало, что это будет большой вызов. Мне хотелось положить конец этому ожиданию и вписать себя в историю.

Наше достижение очень много значит для многих людей. Здорово быть частью чего-то особенного", — приводит слова Милнера пресс-служба "Ливерпуля" на официальном сайте клуба.

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В статье: Джеймс Милнер Ливерпуль
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