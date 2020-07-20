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Гвардиола поздравил Лидс и Марсело Бьелсу с выходом в АПЛ

Англия
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Это будет интересное противостояние необычных наставников

Гвардиола поздравил Лидс и Марсело Бьелсу с выходом в АПЛ
UA-Футбол
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поздравил "Лидс Юнайтед" с выходом в АПЛ.

"Поздравляю клуб, поздравляю Марсело Бьелсу. Они проделали огромную работу и вернулись спустя 16 лет. Будет приятно приехать на стадион и сыграть с ними.

Им было нелегко и они проделали хорошую работу. В прошлом году у них получилось. Они умеют играть стабильно", - рассказал испанец.

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Отметим, что Гвардиола несколько раз говорил комплименты в адрес Бьелсы.

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В статье: Марсело Бьелса Манчестер Сити Лидс Юнайтед
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