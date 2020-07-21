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Игровое время Зинченко, война Лэмпса и Оле, самообман Пепа. Обзор ½ Кубка Англии. Подкаст №30
Кого копирует Артета?
Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!
Во время прослушивания подкастов Вы не привязаны к экрану устройства – руки и глаза полностью свободны, в то время как уши поглощают информативный контент во время монотонного процесса – будь то пробежка, спортзал, мытье посуды или поездка в метро.
На повестке дня обзор полуфиналов Кубка Англии, а именно матчей "Арсенал" – "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" - "Челси". Обсуждаем, стоит ли Зинченко покинуть "Этихад", чтобы играть больше, КДБ на позиции опорного хавбека и преобразования от Артеты. Новая роль Аспиликуэты как заимствование идей Антонио Конте, война Лэмпарда и Сульшера на почве VAR и неоправданная зарплата Давида Де Хеа. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.