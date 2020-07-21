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Игровое время Зинченко, война Лэмпса и Оле, самообман Пепа. Обзор ½ Кубка Англии. Подкаст №30

Англия
(1 голосов)

Кого копирует Артета?

Игровое время Зинченко, война Лэмпса и Оле, самообман Пепа. Обзор ½ Кубка Англии. Подкаст №30
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!

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Во время прослушивания подкастов Вы не привязаны к экрану устройства – руки и глаза полностью свободны, в то время как уши поглощают информативный контент во время монотонного процесса – будь то пробежка, спортзал, мытье посуды или поездка в метро.

На повестке дня обзор полуфиналов Кубка Англии, а именно матчей "Арсенал" – "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" - "Челси". Обсуждаем, стоит ли Зинченко покинуть "Этихад", чтобы играть больше, КДБ на позиции опорного хавбека и преобразования от Артеты. Новая роль Аспиликуэты как заимствование идей Антонио Конте, война Лэмпарда и Сульшера на почве VAR и неоправданная зарплата Давида Де Хеа. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Хосеп Гвардиола Давид де Хеа Арсенал (Лондон) Фрэнк Лэмпард Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг Кубок Англии Челси (Лондон) Манчестер Сити Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед Давид Луиз Александр Зинченко Кевин Де Брюйне Дани Себальос Бенжамен Менди Эрик Байи VAR Мейсон Маунт Подкаст Аудиомнение Хуан Лильо
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