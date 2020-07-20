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Легенда Арсенала: Артета проделал феноменальную работу

Англия
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И имеет шанс на трофей

Легенда Арсенала: Артета проделал феноменальную работу
UA-Футбол
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В прошлом футболист "Арсенала" Пол Мерсон прокомментировал работу Микеля Артета на посту тренера "канониров".

"Клуб движется в правильном направлении. У них есть четкий план - в команде знают, когда нужно атаковать, когда нужно сделать ставку на защиту и контратаковать.

Артета проделал феномельную работу. Они обыграли "Ман Сити". Давид Луиз был лучшим в матче, давно не видел от него такой качественной игры", - заявил Мерсон.

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В финале кубка Англии "Арсенал" сыграет против "Челси".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Пол Мерсон
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