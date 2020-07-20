АПЛ. Шеффилд Юнайтед уступает Эвертону, Брайтон и Ньюкасл играют вничью

Чемпионат Англии. 37-й тур

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"Шеффилду" не хватило сил на конец сезона. "Клинки" очень хорошо выглядели на протяжении всего чемпионата, претендовали на высокие места, пребывали даже в пятерке лучших. Пробиться в еврокубки не получилось у "Юнайтед", "Эвертон" сыграл чуть лучше, на опыте обыграв хозяев, а Ришарлисон пополнил свой голевой багаж. Хотя "ириски" в этом чемпионате уже давно не решают никаких задач, тем не менее, смогли отобрать очки у команды-открытия сезона в АПЛ. Выше седьмого места в турнирной таблице "клинки" уже не смогут подняться.

Стадион: Бремелл Лейн (Шеффилд)

Шеффилд Юнайтед - Эвертон 0:1

Голы: Ришарлисон 46

Шеффилд Юнайтед: 1. Хендерсон, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 12. Иган, 5. О`Коннелл, 16. Норвуд, 23. Осборн, 32. Берге, 9. Макберни, 17. Макголдрик.

Эвертон: 1. Пикфорд, 5. Кин, 12. Динь, 19. Сидибе, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон, 21. Гомеш, 26. Дэвис, 32. Брэнтуэйт, 7. Ришарлисон, 11. Уолкотт.

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Явно с мыслями о следующем сезоне играли "Брайтон" и "Ньюкасл". Можно им готовиться к Премьер-лиге 2020/21, ведь и "чайки", и "сороки" ранее подтвердили свой статус середняков. А рассчитывать на что-то большее пока не получается. В итоге вышла такая себе тренировка с повышенной ответственность, без голов и с небольшим количеством голевых моментов.

Стадион: Амекс (Брайтон)

Брайтон - Ньюкасл 0:0

Брайтон: 1. Райан, 5. Данк, 15. Уэбстер, 2. Лампти, 33. Берн, 6. Стивенс, 8. Биссума, 18. Муй, 13. Гросс, 7. Мопе, 11. Троссар.

Ньюкасл: 1. Дубравка, 17. Крафт, 18. Фернандес, 19. Манкильо, 8. Шелви, 11. Ритчи, 24. Альмирон, 28. Роуз, 42. Бенталеб, 12. Гейл, 10. Сент-Максимен.