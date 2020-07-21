Гвардиола: Арсенал? Я уважаю канониров за то, что они делают на поле, но не за его пределами

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал итоги полуфинала Кубка Англии с лондонским "Арсеналом" (0:2). Цитирует испанца интернет-портал Goal.com.

"После поражения мы жмем друг другу руки. Я всегда отдаю должное сопернику. Я уважаю "Арсенал" за то, что они делают на поле, но не за его пределами. Поздравляю лондонцев и желаю удачи в финале Кубка Англии".

"В первом тайме мы играли не так, как во втором. Хотелось бы не повторить ошибки в матче с "Реалом". После поединка с "Уотфордом" команда получит два выходных, а затем две недели будет готовиться к Лиге чемпионов".

Скорее всего, Пеп затаил обиду на "Арсенал" за то, что лондонский клуб был одним из инициаторов обращения в CAS с просьбой отстранить "горожан" от еврокубков на время разбирательств.