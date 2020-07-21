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Артета раскрыл детали переговоров по продлению контракта с Обамеянгом

Англия
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Микель хочет, чтобы Пьер-Эмерик остался

Артета раскрыл детали переговоров по продлению контракта с Обамеянгом
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Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о переговорах с форвардом команды Пьером-Эмериком Обамеянгом касательно нового соглашения. Цитирует Артету Sky Sports.

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"Не знаю, когда именно будет подписан контракт. Трудно говорить о каких-то датах и сроках, но мне нравится, как проходят переговоры, нравится, что я слышу. Я уверен, что для обеих сторон будет лучше как можно скорее заключить сделку".

"Уверен, что Обамеянг продлит соглашение с "Арсеналом". Он наслаждается футболом, его семью все устраивает в Англии. Наш клуб – идеальное место для него. Думаю, ситуация прояснится через 2-3 недели".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг
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Источник:
Sky Sports

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