Артета раскрыл детали переговоров по продлению контракта с Обамеянгом

Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о переговорах с форвардом команды Пьером-Эмериком Обамеянгом касательно нового соглашения. Цитирует Артету Sky Sports.

"Не знаю, когда именно будет подписан контракт. Трудно говорить о каких-то датах и сроках, но мне нравится, как проходят переговоры, нравится, что я слышу. Я уверен, что для обеих сторон будет лучше как можно скорее заключить сделку".