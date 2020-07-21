С черно-белым пафосом: Дайер продлил контракт с Тоттенхэмом

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Эрик Дайер продлил трудовой договор со "шпорами". Обновленный контракт 26-летнего исполнителя, который может также выступать на позиции опорного хавбека, рассчитан до 30 июня 2024 года.

Дайер переехал в Северный Лондон из лиссабонского "Спортинга" за 5 миллионов евро. В текущей кампании Эрик сыграл за "шпор" в 29 матчах во всех турнирах (2 результативные передачи).

В честь продления контракта клуб снял два черно-белых промо-ролика – с таким представлением, Дайер мог бы запросто рекламировать дорогой одеколон.