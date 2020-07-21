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С черно-белым пафосом: Дайер продлил контракт с Тоттенхэмом
Интересная презентация от клуба
Защитник лондонского "Тоттенхэма" Эрик Дайер продлил трудовой договор со "шпорами". Обновленный контракт 26-летнего исполнителя, который может также выступать на позиции опорного хавбека, рассчитан до 30 июня 2024 года.
Дайер переехал в Северный Лондон из лиссабонского "Спортинга" за 5 миллионов евро. В текущей кампании Эрик сыграл за "шпор" в 29 матчах во всех турнирах (2 результативные передачи).
В честь продления контракта клуб снял два черно-белых промо-ролика – с таким представлением, Дайер мог бы запросто рекламировать дорогой одеколон.
???? pic.twitter.com/EH8Da8NZ9u— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 21, 2020
✍️ 2️⃣ 0️⃣ 2️⃣ 4️⃣ ✍️ pic.twitter.com/MMtvrVdjW6— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 21, 2020