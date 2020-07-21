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С черно-белым пафосом: Дайер продлил контракт с Тоттенхэмом

Англия
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Интересная презентация от клуба

С черно-белым пафосом: Дайер продлил контракт с Тоттенхэмом
Новина українською

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Эрик Дайер продлил трудовой договор со "шпорами". Обновленный контракт 26-летнего исполнителя, который может также выступать на позиции опорного хавбека, рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Дайер переехал в Северный Лондон из лиссабонского "Спортинга" за 5 миллионов евро. В текущей кампании Эрик сыграл за "шпор" в 29 матчах во всех турнирах (2 результативные передачи).

В честь продления контракта клуб снял два черно-белых промо-ролика – с таким представлением, Дайер мог бы запросто рекламировать дорогой одеколон.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Эрик Дайер
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Источник:
Spurs

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