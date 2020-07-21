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Сульшер отреагировал на критику де Хеа

Англия
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По мнению Оле, испанец продолжит выполнять свою работу

Сульшер отреагировал на критику де Хеа
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер отреагировал на критику голкипера команды Давида де Хеа, который допустил две голевые ошибки в матче 1/2 финала Кубка Англии с "Челси" (1:3).

"Эта пресс-конференция не будет посвящена Давиду де Хеа. Мы собираемся держаться вместе. Давид достаточно силён ментально. Он знает, что ему нужно выполнять свою работу на тренировках и быть готовым к матчам.

Поменять де Хеа на Серхио Ромеро? Это ваша работа — писать и говорить о таких вещах. Моя работа — подготовить команду к встрече с "Вест Хэм Юнайтед".

Нет смысла говорить об отдельных игроках. Здесь никто не боится, что на них будет оказано дополнительное давление", — приводит слова Сульшера Goal.

Завтра, 22 июля, "Юнайтед" на своём поле проведёт матч предпоследнего, 37-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Хэмом"

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В статье: Давид де Хеа Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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