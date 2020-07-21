Маркос Алонсо может оказаться в Севилье

Защитник "Челси" Маркос Алонсо может перейти в "Севилью", пишет Goal.com со ссылкой на Estadio Deportivo.

По информации источника, испанский клуб хочет арендовать 29-летнего футболиста с правом выкупа. Сообщается, что спортивный директор "Севильи" Мончи считает вариант с испанцем хорошим в условиях финансовых проблем из-за пандемии коронавируса.

В сезоне-2019/20 Алонсо провел за "Челси" 26 матчей, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.