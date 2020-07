Клопп рассказал, почему результаты Ливерпуля ухудшились после чемпионства в АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос об ухудшении результатов команды после победы в чемпионате Англии.

"Единственный раз, когда я сталкивался с чем-то подобным, было в "Баварии", когда ее тренировал Хосеп Гвардьола. "Боруссия" часто занимала второе место, а "Бавария", после того, как доминировала весь сезон, проигрывала несколько игр, потому что команде было уже не за что бороться, — приводит Goal.com слова Клоппа.

Klopp on drop off after title win: "The only thing I experienced like this was when Pep Guardiola was at Bayern. We were second often, and after they had dominated, they lost some games because they had nothing to go for."#LFC