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Клопп рассказал, почему результаты Ливерпуля ухудшились после чемпионства в АПЛ

Англия
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Команде просто не за что бороться

Клопп рассказал, почему результаты Ливерпуля ухудшились после чемпионства в АПЛ
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос об ухудшении результатов команды после победы в чемпионате Англии.

"Единственный раз, когда я сталкивался с чем-то подобным, было в "Баварии", когда ее тренировал Хосеп Гвардьола. "Боруссия" часто занимала второе место, а "Бавария", после того, как доминировала весь сезон, проигрывала несколько игр, потому что команде было уже не за что бороться, — приводит Goal.com слова Клоппа.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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