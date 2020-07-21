Челси попытается подписать тер Штегена

"Челси" в межсезонье намерен приобрести основного голкипера. В лондонском клубе недовольны Кепой Аррисабалагой и хотят заменить его вратарём "Барселоны" Марк-Андре тер Штегеном, сообщает Mundo Deportivo.

"Челси" готов включить в сделку Кепу. При этом руководство синих понимает, что заполучить тер Штегена будет невероятно трудно, несмотря на непростые переговоры между клубом и игроком о продлении контракта.

Альтернативным вариантом для "Челси" является Ян Облак из мадридского "Атлетико". "Матрасники", как и каталонцы, не желают расставаться со своим голкипером, поэтому лондонцам придётся заплатить € 120 млн отступных, чтобы заполучить словенца.

Действующий контракт тер Штегена рассчитан до 30 июня 2022 года, Облака — до 30 июня 2023 года.