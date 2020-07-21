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Челси попытается подписать тер Штегена

Англия
(1 голосов)

Если этого не произойдет, то лондонцы подпишут Облака

Челси попытается подписать тер Штегена
Новина українською

"Челси" в межсезонье намерен приобрести основного голкипера. В лондонском клубе недовольны Кепой Аррисабалагой и хотят заменить его вратарём "Барселоны" Марк-Андре тер Штегеном, сообщает Mundo Deportivo.

"Челси" готов включить в сделку Кепу. При этом руководство синих понимает, что заполучить тер Штегена будет невероятно трудно, несмотря на непростые переговоры между клубом и игроком о продлении контракта.

Альтернативным вариантом для "Челси" является Ян Облак из мадридского "Атлетико". "Матрасники", как и каталонцы, не желают расставаться со своим голкипером, поэтому лондонцам придётся заплатить € 120 млн отступных, чтобы заполучить словенца.

Действующий контракт тер Штегена рассчитан до 30 июня 2022 года, Облака — до 30 июня 2023 года.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген Челси (Лондон) Ян Облак
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Комментарии (5)
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Хулио Тебенадо (Барселона)
21.07.2020 в 18:06
Блин, надо наверное купить в магазине хозтоваров "АнтиВитяДобрин" и посыпать вокруг себя..
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0
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Хулио Тебенадо (Барселона)
21.07.2020 в 17:42
А Месси они не желают купить? )) Пусть лучше купят губозакаточную машинку. Х..юшки вам, а не Тер Штеген.
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0
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
21.07.2020 в 17:57
Якщо б на місці Челсі була б Баварія, або Юве чи Лівер, то Барса з ймовірністю в 100% залишилась би, як ти виразився, з х.. юшкой
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+1
0
Dr. House (Подолье)
21.07.2020 в 18:07
Месси? Пенсионера, сжигающего за собой мосты и неспособного уже нигде , кроме Барсы, передвигаться? Такое счастье надо оставить при себе или отправить в Барсу-2, которая сейчас играет плей-офф за Сегунду...
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0
0
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ВітяДобрий ніч (Київ)
21.07.2020 в 17:33
Поки є можливісь біжи, Марк, з болота, а то засосев наступному сезоні так точно. Запас міцності у цього складу Барси на нулі
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