Мойес: Единственная разница между мной и Сульшером — Манчестер Юнайтед дал ему время

Главный тренер "Вест Хэм Юнайтед" Дэвид Мойес накануне встречи с "Манчестер Юнайтед" поделился мнением о манкунианском клубе и наставнике соперника Уле-Гуннаре Сульшере.

"Манчестер Юнайтед" — замечательный клуб и прекрасное место. Для меня это самый большой клуб в мире. "Олд Траффорд" — особенное место, с нетерпением жду возвращения.

У Сульшера выдался трудный старт, но вся разница между им и мной — ему дали время. Он привлекает игроков из академии, чего всегда и хотел клуб. У них есть несколько действительно интересных молодых воспитанников", — цитирует Мойеса Goal.

Дэвид возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 2013 по 2014 год. Назначить шотландца рекомендовал легендарный главный тренер "красных дьяволов" сэр Алекс Фергюсон.

Матч "Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм Юнайтед" состоится в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" завтра, 22 июля.