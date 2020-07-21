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Мойес: Единственная разница между мной и Сульшером — Манчестер Юнайтед дал ему время

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Наставник молотобойцев вспомнил времена в МЮ

Мойес: Единственная разница между мной и Сульшером — Манчестер Юнайтед дал ему время
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Главный тренер "Вест Хэм Юнайтед" Дэвид Мойес накануне встречи с "Манчестер Юнайтед" поделился мнением о манкунианском клубе и наставнике соперника Уле-Гуннаре Сульшере.

"Манчестер Юнайтед" — замечательный клуб и прекрасное место. Для меня это самый большой клуб в мире. "Олд Траффорд" — особенное место, с нетерпением жду возвращения.

У Сульшера выдался трудный старт, но вся разница между им и мной — ему дали время. Он привлекает игроков из академии, чего всегда и хотел клуб. У них есть несколько действительно интересных молодых воспитанников", — цитирует Мойеса Goal.

Дэвид возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 2013 по 2014 год. Назначить шотландца рекомендовал легендарный главный тренер "красных дьяволов" сэр Алекс Фергюсон.

Матч "Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм Юнайтед" состоится в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" завтра, 22 июля.

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В статье: Дэвид Мойес Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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