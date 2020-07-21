Рио Фердинанд: Только Ян Облак сможет заменить де Хеа в МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд уверен, что его экс-клубу стоит дать еще один шанс Давиду де Хеа. В последнее время испанца нещадно критикуют.

"Кто может заменить Давида? Есть Дин Хендерсон, который горит желанием стать первым номером. Но он еще очень молод и это очень рискованный шаг.

Лишь один вратарь сможет улучшить "МЮ" сейчас - это Ян Облак. Однако за него придется заплатить очень большую сумму. Нужно довериться де Хеа, он был лучшим долгие годы, но сейчас немного притормозил", - заявил Фердинанд.

Отметим, что Облака сейчас сватают в "Челси".