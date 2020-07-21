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19-летний Хадсон-Одои, который получает шесть миллионов, не хочет покидать Челси

Англия
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С такой зарплатой это неудивительно

19-летний Хадсон-Одои, который получает шесть миллионов, не хочет покидать Челси
UA-Футбол
Новина українською

Каллум Хадсон-Одои проваливает текущий сезон. В сентябре он подписал с "Челси" новый контракт и его зарплата выросла в 48 раз. Однако несмотря на это, он провел пока что лишь 800 минут в АПЛ.

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Как сообщает журналиста The Athletic, англичанин не намерен менять текущий клуб. На данный момент, его все устраивает. В последнем матче против "МЮ", Каллум привез пенальти в ворота "синих".

Отметим, что прошлым летом "Бавария" совершила много попыток подписать игрока.

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В статье: Челси (Лондон) Каллум Хадсон-Одой
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