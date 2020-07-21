Манчестер Сити в очередной раз разгромил Уотфорд

Для команды Гвардиолы этот матч ничего не значил, а вот "Уотфорду" необходимо было набирать очки, чтобы бороться за сохранение места в АПЛ. Поэтому гости играли легко и непринужденно, а хозяева часто ошибались и нервничали. Впрочем, по сравнению с 8:0 в первом матче, четыре пропущенных мяча еще очень неплохой результат. Рекорд установили "горожане", еще никто ранее в Премьер-лиге не обыгрывал соперников в двуматчевых дуэлях с таким преимуществом.

"Уотфорд" продержался ровно полчаса, а затем прошел прострел Уолкера в штрафную и класный удар нанес Стерлинг - 1:0. Затем Рахим выбегал на отменную позицию, его сбили, арбитр назначил пенальти и он не реализовал великолепный шанс. Однако Стерлинг сразу же исправился и добил мяч в сетку, голкипер перед собой парировал мяч, а защитники его не подстраховали.

Крупным счет сделал Фоден, хотя должен был делать хет-трик Стерлинг. Чудо пасом де Брюйне и выходом один на один не воспользовался Рахим, пробил в голкипера и после отскока Фоден переправил круглого в ворота.

После третьего забитого мяча Гвардиола сделал ряд замен, выпустил на поле Зинченко и украинец даже принял участие в нескольких опасных комбинациях. Хотя последний мяч забивали без его участия. Де Брюйне навесил со штрафного, Лапорт пробил головой с близкого расстояния. Полное превосходство гостей. На последних минутах еще один мяч побывал в воротах растерянных и беспомощных хозяев, но Жезус забивал из офсайда. Хватило и четырех мячей.

Чемпионат Англии. 37-й тур

Стадион: Викаридж Роуд (Уотфорд)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Уотфорд - Ман Сити 0:4

Голы: Стерлинг 31, Стерлинг 41, Фоден 63, Лапорт 67

Уотфорд: 26. Фостер, 4. Доусон, 6. Мариаппа, 27. Кабаселе, 8. Клеверли, 16. Дукуре (Чалоба 82), 19. Хьюз, 21. Кико, 23. Сарр, 37. Перейра, 9. Дини (Уэлбек 67).

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер (Марез 65), 14. Лапорт (Стоунз 74), 50. Гарсия, 27. Канселу, 7. Стерлинг (Зинченко 65), 16. Родри, 17. де Брюйне, 20. Б. Силва, 47. Фоден, 9. Габриэл Жезус.

Предупреждения: Мариаппа 80, Хьюз 90