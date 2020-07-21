  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Владелец Лидса хочет подписать Кавани
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владелец Лидса хочет подписать Кавани

Англия
(1 голосов)

Неплохой аппетит

Владелец Лидса хочет подписать Кавани
UA-Футбол
Новина українською

Владелец "Лидс Юнайтед" Андреа Радриццани признался, что хотел бы видеть в своем клубе Эдинсона Кавани. "Павлины" в следующем сезоне будут играть в АПЛ.

Читайте такжеОфициально: Лидс возвращается в АПЛ

"Уверен, что Эдинсон смог бы внести свой вклад в наш коллектив. У него был бы шанс быстро адаптироваться в новом чемпионате.

Однако, мы еще не обсуждали этот трансфер с Бьелсой. Посмотрим, как будут складываться обстоятельства и будет ли он свободным агентом", - заявил Радриццани.

В конце сезоне уругваец покинул "ПСЖ". Главным претендентом на него считалась "Рома".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Златан Ибрагимович Эдинсон Кавани Лидс Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...