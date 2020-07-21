Владелец Лидса хочет подписать Кавани

Владелец "Лидс Юнайтед" Андреа Радриццани признался, что хотел бы видеть в своем клубе Эдинсона Кавани. "Павлины" в следующем сезоне будут играть в АПЛ.

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"Уверен, что Эдинсон смог бы внести свой вклад в наш коллектив. У него был бы шанс быстро адаптироваться в новом чемпионате.

Однако, мы еще не обсуждали этот трансфер с Бьелсой. Посмотрим, как будут складываться обстоятельства и будет ли он свободным агентом", - заявил Радриццани.

В конце сезоне уругваец покинул "ПСЖ". Главным претендентом на него считалась "Рома".