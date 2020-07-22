Уотфорд - Манчестер Сити 0:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча предпоследнего тура английской Премьер-лиги, в котором Уотфорд принимал Манчестер Сити. Горожане еще в первом тайме решили вопрос о победителе - дублем отметился Рахим Стерлинг, который довел число забитых голов за чемпионат до 19-ти. После перерыва соперника добили Фоден и Лапорт. Последний забивал, когда на поле уже был Александр Зинченко - украинский защитник вышел на замену на 64-й минуте.

Английская Премьер-лига. 37-й тур

Уотфорд - Манчестер Сити 0:4

Голы: Стерлинг 31, 40, Фоден 63, Лапорт 66