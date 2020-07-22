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Уотфорд - Манчестер Сити 0:4. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Уотфорд - Манчестер Сити, Чемпионат Англии, 21 июля 2020

Уотфорд - Манчестер Сити 0:4. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
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Вашему вниманию видео обзор матча предпоследнего тура английской Премьер-лиги, в котором Уотфорд принимал Манчестер Сити. Горожане еще в первом тайме решили вопрос о победителе - дублем отметился Рахим Стерлинг, который довел число забитых голов за чемпионат до 19-ти. После перерыва соперника добили Фоден и Лапорт. Последний забивал, когда на поле уже был Александр Зинченко - украинский защитник вышел на замену на 64-й минуте.

Английская Премьер-лига. 37-й тур

Уотфорд - Манчестер Сити 0:4

Голы: Стерлинг 31, 40, Фоден 63, Лапорт 66

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В статье: Рахим Стерлинг Манчестер Сити Уотфорд Фил Фоден
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