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Ливерпуль - Челси. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча

Англия
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Где 22.07.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Энфилде

Ливерпуль - Челси. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча
Новина українською

Мотивированные гости против сильнейшей команды АПЛ 2019/20. Большинство специалистов считают, что "Ливерпуль" должен обыгрывать "Челси" в 37-м туре. При этом, явного фаворита никто назвать не может, лондонскому клубу победа необходима как воздух. В отличие от нового чемпиона мотивация у "синих" на самом высоком уровне.

Чемпионат Англии. 37-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Ливерпуль 22:15 Челси

Телетрансляция – канал "Setanta"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль
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