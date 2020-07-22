Ливерпуль - Челси. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча

Мотивированные гости против сильнейшей команды АПЛ 2019/20. Большинство специалистов считают, что "Ливерпуль" должен обыгрывать "Челси" в 37-м туре. При этом, явного фаворита никто назвать не может, лондонскому клубу победа необходима как воздух. В отличие от нового чемпиона мотивация у "синих" на самом высоком уровне.

Чемпионат Англии. 37-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Ливерпуль 22:15 Челси

Телетрансляция – канал "Setanta"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

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